Москва, 26 июля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Дефицит на мировом рынке микрочипов будет ощущаться ещё долго. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев, отвечая на вопрос о том, почему мировая экономика до сих пор не смогла одолеть дефицит микрочипов.

Полупроводниковые чипы

«На производительность микросхем влияет число транзисторов, которые можно разместить на одном элементе. Чем меньше размер транзистора (меньше техпроцесс), тем ниже потребление энергии и выше скорость обработки информации. Уменьшение техпроцесса требует инвестиций в передовые разработки и совершенствование производственных мощностей, — сказал Лебедев. — Производство микрочипов — технологически сложный процесс, находящийся на передовой мирового прогресса. Потенциально производить микрочипы можно во многих странах. Для этого не требуется уникальных географических условий, а кремний — основа для микрочипов — повсеместно доступный элемент. Однако помимо природных факторов, требуются технологические и организационные условия, которые есть только в редких случаях».

Как подчеркнул Лебедев, стоимость даже небольшого завода по производству кремниевых пластин, исчисляется сотнями миллионов долларов.

«В производственных цехах требуется достичь уровня чистоты, многократно превышающего стандарты хирургических операционных. Ведь любая пылинка, опустившаяся на кремниевую пластину во время производства, делает её непригодной для дальнейшего использования. Кроме того, для «выращивания» пластины из-за особенностей физического процесса требуются месяцы. Даже если сейчас решиться на строительство нового завода, первую продукцию он вряд ли сможет отгрузить ранее 2024 года, поэтому дефицит на рынке микрочипов будет ощущаться ещё долго», — полагает Лебедев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что дефицит полупроводников носит глобальный характер и его не удастся преодолеть до конца календарного года.