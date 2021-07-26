Барнаул, 26 июля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погодных условий 26 и 27 июля. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, в регион идут грозы и ливни со шквалистым ветром.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Чарыш. Алтайский край

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Непогода придет уже в ближайшее время. Местами пройдет град и будет усиление ветра 22−25 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае демонстрировала также 14 и ночью 15 июля 2021 года.

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