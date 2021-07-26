Стокгольм, 26 июля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Во время пандемии коронавируса тысячам жителей Швеции был поставлен диагноз «постковид», более известный в России как постковидный синдром. 26 июля телеканал SVT сообщил, что всего от данного заболевания в Швеции пострадали порядка 25 тысяч человек.

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Наиболее распространенными симптомами являются усталость и когнитивные нарушения, за которыми следуют боль и нарушение функции легких.

Число людей, которым поставлен диагноз «постковидный синдром», значительно увеличилось в Швеции за последние месяцы. По оценкам Национального совета здравоохранения и социального обеспечения, к апрелю 2021 года только в системе первичной медико-санитарной помощи он был диагностирован у чуть более 11 000 человек.

Отмечается, что для приема и лечения таких пациентов администрации некоторых регионов Швеции были вынуждены открыть специальные отделения.