В Ярославле на кожевенном предприятии нашли превышение выбросов аммиака
Ярославль, 26 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Ярославле на АО «Хром» обнаружено превышение допустимой нормы выбросов аммиака и сероводорода. Об этом сообщает Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора.
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Вентиляция
Нарушение удалось выявить во время внеплановой проверки.
«В ходе проверки специалисты ярославского филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений» отобрали пробы воздуха на стационарных источниках. По результатам лабораторных исследований, измерений и испытаний обнаружены превышения нормативов допустимых выбросов по сероводороду и аммиаку», — сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.
АО «Хром» занимается производством кожи для одежды и товаров галантереи. Сейчас Росприроднадзор привлекет виновников к административной ответственности.