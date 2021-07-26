Берлин, 26 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Строительство газопровода «Северный поток — 2» необходимо завершить и скорейшим образом ввести его в эксплуатацию, заявил лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

«Правильно будет завершить строительство «Северного потока — 2» и ввести его в эксплуатацию», — сказал он в интервью RND.

Он добавил, что Германия нуждается в газе «как в переходной технологии, потому что в стране хотят быстро перейти на альтернативные источники энергии и при этом отказаться от атомной и угольной энергетики».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода.

В середине июня помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединенных Штатов продолжат вводить санкции против причастных к строительству «Северного потока — 2» компаний. Однако позже власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.