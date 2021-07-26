Москва, 26 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Дефицит полупроводников носит глобальный характер и не будет преодолён до конца календарного года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил старший преподаватель департамента маркетинга высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев.

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«Многие заводы простаивали во время пиковой фазы пандемии. Однако отмена ряда ограничений привела к лавинообразному росту спроса на электронные компоненты, — сказал Лебедев. — В связи с возникшим дефицитом и продолжающимися трудностями логистического характера конкуренция между закупщиками толкает цены вверх. На рынке микропроцессоров уже несколько месяцев наблюдается устойчивый сдвиг в сторону производителей, покупатели расписали заявки на производство на многие месяцы вперёд, и хотя рано говорить о монополизации рынка, некоторые элементы диктата поставщика присутствуют. Так, производители в этом году чаще отказывают в поставках малым покупателям, стараясь в первую очередь выполнить заказы крупных, стратегических партнёров».

Как пояснил Лебедев, первоначально проблемы в логистических цепочках компенсировались снижением потребительской активности из-за нервозности потребителей.

«Страх снизил потребительский ажиотаж, переведя население на сберегательную модель поведения. Однако мировая экономика в целом уже оправилась от ковидошока, адаптировалась и почти восстановилась в объёме, а потребительское поведение стало более оптимистичным», — сказал Лебедев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что производству смартфонов грозит нехватка электронных компонентов в начале 2022 года.