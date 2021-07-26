Ижевск, 26 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. По факту разбойного нападения на офис микрофинансовой организации (МФО) в Воткинске возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением оружия»). Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Elvocero.com Нож

Сообщение о нападении поступило в подразделение МВД от сотрудника МФО. Было установлено, что вечером в офис компании пришел мужчина в медицинский маске с вопросом о возможности получения микрозайма. В процессе разговора он достал нож, с угрозами потребовал выдачи денег. Сотрудник МФО передала ему 4 тыс. рублей, после этого злоумышленник скрылся.

Позднее была установлена личность подозреваемого, им оказался 43-летний водитель такси из Ижевска. Он был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

«За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — подчеркнули в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе прошлого года аналогичное нападение было совершено в Чувашии. По данным правоохранителей, в офис одной из микрофинансовых организаций в Новочебоксарске зашёл мужчина в медицинской маске и с заточкой в руках: положив на стол чёрный пакет, он потребовал у работницы деньги. Получив 5 тыс. рублей, грабитель скрылся.

Читайте также: В Чувашии стали совершать нападения на офисы микрозаймов