Москва, 26 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Увеличение числа вакцинированных людей способствует замедлению мутаций коронавируса. Об этом 26 июля заявил профессор кафедра вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

«Надо вакцинироваться тем, что есть по соседству, тем, что есть в доступности: «Спутником», например, в нашей стране. И чем больше будет количество иммунных людей в популяции, тем ниже шанс возникновения новых штаммов, потому что это статистика, большие числа. Мало вируса, мало новых штаммов — такая логика простая», — заявил Аграновский.