Майминский район, Алтай, 26 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Следователи организовали проверку по факту массового заражения коронавирусом воспитанников детского лагеря «Манжерок» в Республике Алтай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

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Всего в лагере находились 124 ребёнка. По результатам обследований диагноз подтвердился у 24 детей и троих вожатых.

«В ходе процессуальной проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, служебную проверку по факту происшествия ранее начали сотрудники министерства образования республики.