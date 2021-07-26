Москва, 26 июля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Большинство жителей России (27%) при выборе из всех зарегистрированных в настоящее время вакцин от COVID-19 предпочли бы отечественные, 11% — зарубежные, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса Спутник V

Выбрали бы «Спутник V» и «КовиВак» по 10% опрошенных, вакцину от Pfizer — 7%, «Спутник Лайт» — 4%. Прививку «ЭпиВакКороной» сделали бы 3% граждан РФ, американской вакциной Moderna — 2%. Предпочли бы AstraZeneca или китайскую вакцину CoronaVac по 1%.

Категорически против вакцинации от коронавируса любыми препаратами 41% российских граждан. Затруднились с ответом 21%.

Опрос проведен 15−20 июля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 396 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство здравоохранения России обновило временные рекомендации по вакцинации взрослого населения от COVID-19.

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