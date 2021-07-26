Вашингтон, 26 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Американская технологическая стартап-компания Faraday Future анонсировала премьеру электрокроссовера FF 91. Об этом сообщается на сайте SpeedMe со ссылкой на гендиректора компании Карстена Брайтфельда.

Faraday Future FF 91

Для разработки и производства новинки концерн получил 1 миллиард долларов инвестиций. На глобальном рынке авто должно появиться в течение года. Ожидается, что FF 91 станет флагманом марки.

Кроме того, в компании намерены выпустить лимитированную спецверсию FF 91 Futurist Alliance Edition. Тираж такой модификации составит 300 экземпляров.

Уже сейчас желающие могут сделать предзаказ спецверсии, оставив залог в 5000 долларов.

Ранее шеф-дизайнер концерна Daimler (выпускает автомобили под маркой Smart) Горден Вагенер сообщил, что дебют первого электрокроссовера Smart состоится в начале осени нынешнего года в Мюнхене на выставке IAA Mobility.

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