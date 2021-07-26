Барнаул, 26 июля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Барнауле, как и во всём Алтайском крае, оптимизма не вызывает. Это следует из слов участников расширенного аппаратного совещания в администрации города. Подробности сообщает пресс-центр мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Информацию о том, что число заболевших в краевой столице не снижается, обнародовал барнаульский сити менеджер Вячеслав Франк. По его словам, ежедневно фиксируется от 90 до 100 новых носители коронавируса.

Помимо всего прочего, в ходе рейдов, проводимых полицией, Роспотребнадзором, районными администрациями, на предприятиях торговали и общепита, а также сферы услуг по-прежнему фиксируются нарушения указа губернатора, рекомендаций Роспотребнадзора.

Начальник отдела надзора за гигиеной труда Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова сообщила, что на сегодняшний день в городе Барнауле выявлено 100 вновь инфицированных коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии — около 22 тыс. барнаульцев перенесли COVID-19:

«Согласно нашему анализу мы наблюдаем рост числа заболевших, основная возрастная группа от 30 до 40 лет, это 36% от общего числа заболевших».

В связи с этим в Барнауле усилят контроль по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и масочного режима на предприятиях потребительского рынка и сферы услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 26 июля 2021 года общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3847 человек, причём 61 из них добавили в сводку за выходные дни (24−25 июля 2021 года).

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