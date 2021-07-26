Джакарта, 26 июля 2021, 11:20 — REGNUM Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что правительство предоставило денежную социальную помощь 10 млн семей, сообщает Kompas.
В июле власти выделили 6,14 трлн индонезийских рупий для 10 миллионов семей-получателей. Семьи получают по 200 000 рупий в месяц.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо продлил действие ограничений по коронавирусу до 2 августа 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ещё девять индонезийских граждан заразились коронавирусом за границей.
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