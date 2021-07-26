Джакарта, 26 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что правительство предоставило денежную социальную помощь 10 млн семей, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

В июле власти выделили 6,14 трлн индонезийских рупий для 10 миллионов семей-получателей. Семьи получают по 200 000 рупий в месяц.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо продлил действие ограничений по коронавирусу до 2 августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё девять индонезийских граждан заразились коронавирусом за границей.