Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Экологические активисты за три дня собрали с берегов трёх озер Ленинградской области, пользующихся популярностью у отдыхающих из Петербурга и Ленобласти, почти две тонны мусора. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе проекта «Чистые озёра Ленинградской области».

Проект «Чистые Озёра Ленинградской области» Активисты убирают мусор с берегов озер Ленобласти.

За три выходных дня в течение лета — 19, 26 июня и 11 июля — добровольцы навели чистоту на берегах второго Ждановского озера во Всеволожске, озера Медное вблизи города Сертолово и озера Глазок (Голубые озёра) под Полянами.

«Всего за три акции было собрано почти две тонны мусора, причём половина из них, стеклянная и пластиковая тара, металл, были сданы на переработку», — рассказали в пресс-службе экологического проекта, который реализуется при поддержке Комитета по молодёжной политике Ленинградской области.