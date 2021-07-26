Тюмень, 26 июля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Тюмени местные жители начали жаловаться на установившийся запах гари. Однако в регионе зафиксирован один лесной пожар, сообщили 26 июля в областном департаменте лесного комплекса.

Лесной пожар

«За последние сутки лесных пожаров не зафиксировано. Есть действующий пожар в Ялуторовском районе. Возможно, запах гари идёт оттуда», — сообщили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние двое суток площадь лесных пожаров в России, которые не тушат из соображений экономической целесообразности, увеличилась почти на 60 тыс. га.

На территории страны находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 114 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 057 630 га, по которым прекращена работа по тушению.

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