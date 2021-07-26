Киев, , 11:22 — REGNUM Возглавить американское представительство на Украине может действующий посол США в Сербии, либо представитель Вашингтона в Узбекистане. Об этом сообщило 26 июля издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

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Речь идёт о после США в Сербии Энтони Годфри либо о главе дипмиссии США в Узбекистане Дэниеле Розенблюме.

Источники издания отметили, что администрация США больше склоняется к кандидатуре Розенблюма.

Дэниел Розенблюм с 2014 по 2019 годы работал заместителем помощника госсекретаря в Бюро госдепа по делам Южной и Центральной Азии.

Годфри до 2019 года был заместителем посла США в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон уже определился с кандидатурой на должность посла на Украине.

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