Магадан, 26 июля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В арбитраж Магаданской области поступил многомиллионный иск от МУП Магадана «Магадантеплосеть». Ответчиком в споре, который пока не принят к производству, выступает Магаданская область в лице министерства строительства ЖКХ и энергетики региона, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Иск подан 21 июля 2021 года. Сумма претензий — 78 426 306,7 рубля. Детали пока не сообщались.

Между тем на 25 августа 2021 года также назначено заседание по другому спору МУП — уже с департаментом жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии, который числился его учредителем. В деле речь идёт «о взыскании задолженности, составляющей стоимость теплоэнергии, отпущенной на отопление незаселенных в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда, в размере 713 177 рублей 23 копеек».

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждено в июле 1992 года. Учредитель — профильный департамент мэрии Магадана. Директор предприятия — Павел Жоров.