Москва, 26 июля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Каршеринговые системы доказали свою жизнеспособность в России и в дальнейшем будут развиваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов. Так он прокомментировал данные, согласно которым больше 60% жителей РФ пользуются услугами каршеринга хотя бы раз в месяц.

JoachimKohlerBremen Каршеринг

«Каршеринг становится популярным в крупных городах. Прежде всего это объясняется проблемами содержания личного автомобиля: отсутствие гаражей, дефицит парковочных мест. Однако говорить о развитии каршеринга в малых населенных пунктах пока не приходится, — сказал Грибов. — Каршеринговые системы, безусловно, доказали свою жизнеспособность в России и в дальнейшем будут развиваться. Очевидным плюсом является облегчение использования автомобиля жителями крупных городов. Из минусов можно отметить проблемы с безопасностью движения подобных автомобилей, что очень сильно зависит от характера «временного» водителя и его стиля вождения».

Как подчеркнул эксперт, система каршеринга выгодна, поскольку позволяет максимально эффективно использовать одно транспортное средство в течение всего срока службы.

«Выгоден каршеринг и с экологической точки зрения. Однако говорить, что каршеринг может стать полноценной заменой персонального автомобиля, пока рано», — считает Грибов.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, готовы ли автолюбители РФ использовать «народный каршеринг».