Москва, 26 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Лайнер Boeing 737 авиакомпании Belavia сегодня, 26 июля, подал сигнал бедствия. Самолёт следовал из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, передаёт Интерфакс со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Nikolaiko27 Самолёт авикомпании Белавиа

Самолет белорусской авиакомпании Belavia направляется в Воронеж. Ожидается, что в аэропорту этого города он совершит вынужденную посадку.

По предварительным данным, спустя час после вылета из Минска в Анталию на борту Boeing 737 возникла нештатная ситуация. Экипаж получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусская национальная авиационная компания «Белавиа» не может выполнять полеты в 21 страну.

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