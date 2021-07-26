Петрозаводск, 26 июля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В десяти муниципальных районах Республики Карелия продолжают бушевать 23 лесных пожара на общей площади 11 343 га, из них 12 пожаров на площади 4834,7 га — локализованы, то есть, угроза распространения огня устранена. Об этом сообщили 26 июля в региональном оперативном штабе.

ГУ МЧС Карелии. Лесные пожары в Карелии

Лесные пожары бушуют в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском, Питкярантском, Кемском и Пудожском районах.

«Увеличение площади действующих пожаров происходит за счет проведения отжигов. 12 пожаров на площади 4835 га локализованы. К тушению привлечены более 500 человек и около 100 единиц техники. Проводится авиационное патрулирование лесов», — рассказали в оперштабе.

Как отметили в ГУ МЧС России по Карелии, за минувшие сутки ликвидированы пять пожаров на площади 8,7 га.

Напомним. с 8 июня 2021 года на территории всей Карелии введён особый противопожарный режим, который накладывает категорический запрет на разведения отрытого огня в лесах, а с 20 июля, в связи с увеличением роста лесных пожаров, введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера, которым наложен запрет на посещение лесного фонда, расположенного в Сегежском, Суоярвском, Муезерском, Пряжинском муниципальных районах.