Екатеринбург, 26 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Семье погибшего рабочего, участвовавшего в строительстве Макаровского моста в Екатеринбурге, выплатят 800 тыс. рублей. Решение принял Свердловский областной суд.

Екатеринбург.рф Макаровский мост в Екатеринбурге

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, судебный орган обязал ООО «ТК «Элитстрой» выплатить компенсацию морального вреда супруге и двум детям покойного. Вдова получит 300 тыс. рублей, каждый ребёнок — по 250 тыс. рублей.

Исковое заявление направляла в суд прокуратура. Кировский районный суд отказал жене погибшего в компенсации. Областной суд пересмотрел данное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в июле 2019 года. Рабочий задел ЛЭП стрелой манипулятора, после чего водителя ударило током. Спасти строителя не удалось.