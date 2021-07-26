Киев, , 11:08 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) должны быть готовы к «освобождению» силовым путем территорий Донбасса после выборов в Госдуму РФ. Об этом заявил 26 июля бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в интервью изданию Obozrevatel.

ВСУ U.S. Army Europe Images

«Наша страна (Украина — прим. ИА REGNUM) должна готовиться к тому, что нам придется освобождать эту территорию (Донбасс — прим. ИА REGNUM) тем или иным путем», — заявил он. — … Но армию надо готовить к возможному применению оружия».

По его мнению, на опасную тенденцию указывает тот факт, что жители Донбасса примут участие в российских парламентских выборах. Грымчак считает, что данное решение может указывать на намерение Москвы признать и интегрировать эти территории в состав России.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе вспыхнула в 2014 году после госпереворота в Киеве.