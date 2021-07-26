Горно-Алтайск, 26 июля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Республике Алтай вступил в силу приговор жителю Горно-Алтайска, осуждённого в хулиганстве с применением муляжа гранаты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, инцидент произошёл осенью 2020 года.

Wikimedia.com Учебная граната

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина подошёл к припаркованной полицейской машине и постучал по двери. В открывшуюся в ответ дверь осужденный бросил муляж с угрозами её применения. Сотрудники полиции срочно выбежали из салона и отошли на безопасное расстояние. Позже выяснилось, что брошенный предмет не представлял опасности.

Хулигана задержали и предъявили обвинение п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. 24 мая 2021 года городской суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Сторона защиты обжаловала приговор, назвав его излишне суровым.