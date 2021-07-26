Иркутск, 26 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3670 человек, причём 87 из них добавили в сводку за выходные дни (24−25 июля 2021 года). Таковы данные оперативного штаба на 26 июля 2021 года.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 83 836 человек (+1179 за выходные дни).

Госпитализированы 5663 (+77 за выходные дни). Выздоровели 72 922 пациента (+415 за выходные дни). Ещё 368 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+15 за выходные дни).

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