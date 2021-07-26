Москва, 26 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Россия не принимает протест Токио в связи с поездкой председателя правительства РФ Михаила Мишустина на один из Курильских островов — остров Итуруп. Об этом заявил посол в Японии Михаил Галузин, передают «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Ранее посла России Михаила Галузина вызвал МИД Японии в связи с рабочей поездкой премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп.

Япония неоднократно выражала протест в связи с деятельностью России в южной части Курил, так как Токио пытается оспорить принадлежность российских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти РФ обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны.

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