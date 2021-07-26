Тбилиси, , 11:13 — REGNUM Оппозиционным партиям Грузии не следует объединяться на предстоящих выборах мэра Тбилиси для поддержки кандидата от партии «Единое национальное движение» (ЕНД), созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 25 июля заявил журналистам один из лидеров партии «Гирчи» Александр Раквиашвили.

Саакашвили и Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тактика «Национального движения» в основном заключается в том, чтобы либо уничтожить, либо поглотить другие оппозиционные партии и, несмотря на возможное поражение, остаться безальтернативной оппозиционной силой», — сказал Раквиашвили.

По его мнению, нельзя допустить, чтобы члены ЕНД добились этой цели. Политик добавил, что для победы оппозиционного кандидата на выборах мэра Тбилиси нужно, чтобы состоялся второй тур голосования, а этого якобы можно добиться только за счет разнообразия кандидатов на этот пост.

Напомним, выборы мэра Тбилиси должны пройти 2 октября. Партия «Единое национальное движение» в качестве кандидата на этот пост выдвинула своего председателя Нику Мелию. Его попытались объявить единым кандидатом от оппозиции, но не во всех оппозиционных партиях с этим согласились.

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