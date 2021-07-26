Чита, 26 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Замгубернатора Забайкалья Ягима Ванчикова, опубликовавшая на своей странице в Instagram фотографию с букетом цветом, подверглась общественному порицанию и штрафу на сумму три тысячи рублей. Как сообщает телеграм-канал «Город Братск», дело в том, что в руках чиновница держала краснокнижные лилии — Красоднев малый — Hemerocallis minor Mill.

Цитата со страницы Ванчиковой в Инстаграмм Hemerocallis minor

Учитывая, что она приобрела редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид растения, занесенный в Красную книгу Забайкальского края, и.о. министра природных ресурсов Забайкальского края Андрей Павлов постановил назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей», — сказано в постановлении по делу об административном правонарушении.

Вице-губернатор Аягма Ванчикова опубликовала постановление на своей странице в соцсети и сообщила, что штраф уже оплачен.