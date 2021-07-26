Москва, 26 июля, 2021, 10:54 — ИА Регнум. У российских производителей появился шанс завоевать лояльность населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.

GREGOR Магазин одежды

«Россия до сих пор сильно зависит от импорта одежды и обуви, — рассказала она. — По данным Федеральной таможенной службы, в 2020 году в РФ ввезли одежды (без головных уборов) на 6,9 млрд долларов (около 520 миллиардов рублей) и обуви на 3,9 млрд долларов (300 млрд рублей). Учитывая, что население России на начало 2020 года составляло 146 млн 745 тысяч человек, а на конец 2020 года — 146 млн 240 тысяч человек, то на одного гражданина РФ было ввезено одежды на три с половиной тысячи рублей, а обуви — на две тысячи рублей. Таким образом, и импорт также не покрывает полностью потребности населения в одежде и обуви, поэтому у российских производителей есть возможность завоевать лояльность у российских потребителей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Казанцева рассказала, какая одежда и обувь могут сильнее всего подорожать в РФ.