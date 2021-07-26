Киев, 26 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Минздрав Украины готовит рекомендации, согласно которым будет разрешено смешивать разные вакцины от COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин 25 июля в интервью изданию «Апостроф».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

"Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, как главный совещательный орган минздрава, рекомендовала разрешить так называемое «микширование (смешивание) вакцины», но при чётком соблюдении определённых условий», — сказал он.

Чиновник отметил, что речь идёт о завершении вакцинации препаратом от Pfizer, если первый укол был сделан вакциной Moderna, а второй дозы того же препарата нет.

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Кроме того, можно будет второй раз привиться вакциной Pfizer, если первый укол препаратом AstraZeneca вызвал у пациента острую аллергическую реакцию.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на Украине выявили 213 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 256 заболевших, а два человека скончались от последствий заражения.

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