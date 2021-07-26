На Украине могут начать смешивать разные вакцины от COVID-19
Киев, 26 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Минздрав Украины готовит рекомендации, согласно которым будет разрешено смешивать разные вакцины от COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин 25 июля в интервью изданию «Апостроф».
Чиновник отметил, что речь идёт о завершении вакцинации препаратом от Pfizer, если первый укол был сделан вакциной Moderna, а второй дозы того же препарата нет.
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Кроме того, можно будет второй раз привиться вакциной Pfizer, если первый укол препаратом AstraZeneca вызвал у пациента острую аллергическую реакцию.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на Украине выявили 213 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 256 заболевших, а два человека скончались от последствий заражения.
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