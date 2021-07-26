Москва, 26 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Наиболее медленный темп роста цен на одежду и обувь ожидается в сегменте люксовых и премиальных товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева. Так она прокомментировала прогнозы о том, что в новом осенне-зимнем сезоне могут подорожать одежда и обувь.

Одежда

«Процент подорожания одежды и обуви зависит от сегмента: больше всего процент подорожания ожидается в экономсегменте. На то есть ряд причин: низкая база для определения темпов прироста, высокая доля расходов на логистику в общей стоимости товаров и низкая маржинальность бизнеса, что не позволит компаниям играть на ее понижении для сохранения цены, — сказала Казанцева. — Соответственно, более низкий темп пророста цены ожидается в сегменте люксовых и премиальных товаров, так как в этом сегменте низкая доля расходов на логистику, высокая база для определения темпов прироста и высокая маржинальность бизнеса, что позволит компаниям, уменьшив ее процент, сохранить прирост цен на общеинфляционном уровне».

Как полагает Казанцева, основными факторами, влияющими на изменение цен в ближайшие месяцы, будут стоимость сырья, логистических затрат, соотношение курсов валют, стоимость материалов для открытия или ремонта офлайн-магазинов, а также колебания спроса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минпромторга РФ, в 2021 году повышение стоимости на одежду и обувь останется в пределах среднего ежегодного коридора цен.