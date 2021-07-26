Москва, 26 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Очередной волны оптимизации в связи с реализацией стратегий цифровой трансформации образования, а также науки и высшего образования опасается лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

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«Многостраничные документы, которые в теории выглядят относительно нейтрально, на практике могут вылиться во что угодно — вплоть до очередной волны оптимизации и дальнейшего внедрения дистанта, апробированного в пандемию», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что искусственный интеллект может увидеть ошибки, но понять причину этих ошибок, чтобы выстроить дальнейшую работу с учеником, может только учитель.

«Конечно, в отличие от компьютера, учителю за это нужно платить. И я не исключаю, что под предлогом внедрения искусственного интеллекта наши чиновники от образования устроят педагогам очередное сокращение штатов и зарплат», — рассуждает парламентарий.

Еще один риск он видит в том, что школьная программа будет подгоняться под искусственный интеллект, и уже «дети будут превращаться в бездумных роботов с набором типизированных тестов в голове».

Ранее Минпросвещения опубликовало паспорт «Стратегии цифровой трансформации образования до 2030 года», а Минобрнауки — подробный текст «Стратегии цифровой трансформации науки и высшего образования». Документ включает несколько проектов и сервисов, в частности сервис «Цифровой помощник учителя», который предполагает широкое использование искусственного интеллекта для проверки заданий.

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