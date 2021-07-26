Улан-Удэ, 26 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Власти Бурятии отменили требование по соблюдению масочного режима на улице. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение было принято 26 июля на заседании оперативного штаба.

Medtechnika.su Медицинская маска

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

При этом жителям необходимо носить маски при нахождении в местах массового скопления людей.

Как отмечается, за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в республике снизилось на 8%. Свободный коечный фонд достиг 24%. Тем не менее, эпидситуация остаётся напряжённой. Суточный прирост не опускается ниже 200 человек.

«Поэтому требования по профилактике коронавирусной инфекции, а именно по использованию защитных масок в помещениях и местах массового скопления людей, в общественном транспорте, соблюдению социальной дистанции и особому дезинфекционному режиму в организациях сохраняются», — добавили в правительстве.