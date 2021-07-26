Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В спальном районе Санкт-Петербурга агрессивный клиент поджёг здание уличного кафе после конфликта с персоналом. Причиненный ущерб оценили в 7,5 млн рублей, злоумышленника ищут. Об этом инциденте 26 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today Горящее кафе на проспекте Ветеранов (цитата группы в «ВК» «ДТП и ЧП СПб»)

Стычка между посетителем и сотрудниками кафе «Вечерний Питер» на проспекте Ветеранов, 118/1, произошла глубокой ночью 25 июля. По итогам конфликта разъярённый клиент поджёг заведение.

Как сообщало ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, одноэтажное здание кафе, размером 6×8 метров, выгорело по всей площади. Пожар удалось ликвидировать в 05:09 мск. К счастью, люди не пострадали.

«Ущерб составил 7 миллионов 500 тысяч рублей, — рассказали, в свою очередь, в петербургской полиции. — Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские предпринимают все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника».