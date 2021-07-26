Брюссель, 26 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Самые дорогие версии кросс-хэтча KIA EV6 Long Range прошли сертификацию в Евросоюзе. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Пресс-служба KIA KIA EV6 в версии First Edition

Производительность топовой версии кросс-хэтча KIA EV6 Long Range с задним приводом составляет 228 «лошадей» (350 Нм). А модификация с приводом 4×4 имеет мощность 325 л. с. (605 Нм).

Что же касается начальной комплектации модели, то официальной информации о ней пока не сообщается. Ожидается, что такой автомобиль с приводом на заднюю ось будет иметь 170 л. с., а его дальность хода составит 400 км на одном заряде.

Версия 4×4, вероятно, получит 235-сильный электродвижок. А вот запас хода такой модификации уменьшится до 380 км.

Ранее на китайском авторынке появился новый кроссовер KIA Sportage Ace, произведенный на базе вседорожника Sportage третьего поколения. Новая модель Sportage Ace имеет более брутальный экстерьер по сравнению со своим предшественником.

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