Москва, 26 июля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы начнёт рассматривать иск казанского АО «Сетевая компания» к Министерству природных ресурсов и экологии России 28 июля 2021 года. Истец оспаривает отказ ведомства в согласовании деятельности на территории национального парка «Нижняя Кама» в Татарии, передаёт ИА REGNUM.

Galeev Albert Национальный парк «Нижняя Кама»

Иск был подан еще в конце марта 2021 года. Дело слушает судья Блинникова. Администрация нацпарка «Нижняя Кама» проходит в деле третьим лицом, как и некое ООО «Эколюкс».

В споре речь идёт о признании отказа ответчика «в согласовании социально-экономической деятельности на территории федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Нижняя Кама» по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередач на необслуживаемых действующих объектах электросетевого хозяйства, выраженном в письме от 22.12.2020 года №15−50/16 448-ОГ, незаконным». Истец также требует обязать министерство согласовать деятельность в нацпарке.

Напомним, нацпарк «Нижняя Кама» часто фигурировал в региональной медиаповестке в 2019 году. Администрация планомерно через суд возвращала земли особо охраняемой территории на свой баланс. Речь шла об участках, которые некогда с нарушением закона ушли в частные руки — к АО «Земельная корпорация «Лидер», ранее связанному с экс-главой правления «Татфондбанка», бывшим министром финансов РТ и экс-депутатом Госсовета Робертом Мусиным.