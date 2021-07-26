Нацпарк в Татарии — к Минприроды России подан иск
Москва, 26 июля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы начнёт рассматривать иск казанского АО «Сетевая компания» к Министерству природных ресурсов и экологии России 28 июля 2021 года. Истец оспаривает отказ ведомства в согласовании деятельности на территории национального парка «Нижняя Кама» в Татарии, передаёт ИА REGNUM.
Иск был подан еще в конце марта 2021 года. Дело слушает судья Блинникова. Администрация нацпарка «Нижняя Кама» проходит в деле третьим лицом, как и некое ООО «Эколюкс».
В споре речь идёт о признании отказа ответчика «в согласовании социально-экономической деятельности на территории федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Нижняя Кама» по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередач на необслуживаемых действующих объектах электросетевого хозяйства, выраженном в письме
Компания-истец создана в декабре 2001 года в Татарии. Директор — Ильшат Фардиев, уставный капитал — 7,2 млрд рублей. Компания работает в сфере передачи электроэнергии.
Напомним, нацпарк «Нижняя Кама» часто фигурировал в региональной медиаповестке в 2019 году. Администрация планомерно через суд возвращала земли особо охраняемой территории на свой баланс. Речь шла об участках, которые некогда с нарушением закона ушли в частные руки — к АО «Земельная корпорация «Лидер», ранее связанному с экс-главой правления «Татфондбанка», бывшим министром финансов РТ и экс-депутатом Госсовета Робертом Мусиным.