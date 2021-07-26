Кемерово, 26 июля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Обстановка с распространением коронавируса в Кемеровской области продолжает оставаться напряженной. На утро 26 июля в регионе выявили 209 новых носителей SARS-CoV-2, семеро пациентов скончались.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщает оперативный штаб, 185 пациентов выздоровели. Всего в Кузбассе 42 193 человека вылечились от коронавируса. Также известно, что в регионе медицинскую помощь получают 1906 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 15 692 человека.

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