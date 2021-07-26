Кызыл, 26 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Туве фиксируют некоторое снижение темпов прироста носителей коронавируса. Однако эпидемиологическая ситуация, по словам главного санврача республики Людмилы Салчак, остаётся напряжённой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.

Minzdravtuva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

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Тува продолжает оставаться лидером по заболеваемости COVID-19 среди регионов России. Также произошло снижение темпов вакцинации против коронавируса. Министр здравоохранения Анатолий Югай связал это с перебоями поставок вакцин.

«Последнее поступление вакцин в объеме 600 доз было 23 июля. В ближайшие дни ожидается поступление 2920 доз вакцин. При этом второй компонент вакцин, который очень важен для формирования устойчивого иммунитета к вирусу, имеется в достаточном объеме», — добавили в ведомстве.