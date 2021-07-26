Москва, , 11:13 — REGNUM Губернаторы Владимирской и Орловской областей, а также главы Хакасии и Приморского края попали в число руководителей российских регионов, которые могут покинуть свой пост. Об этом говорится в очередном докладе «Госсовет 2.0», опубликованном коммуникационной группой «Минченко Консалтинг».

Олег Кожемяко Kremlin.ru

Так, аналитики указали на перемещение губернатора Орловской области Алексея Клычкова в «красную зону» политической устойчивости. К этому, отмечают они, привело в том числе задержание руководителя областного департамента здравоохранения Ивана Залогина.

Читайте также: «Наконец-то!»: задержан глава здравоохранения Орловской области

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, говорится в докладе, «почти наверняка осенью покинет губернаторский пост». Рейтинг устойчивости Сипягина рекордно низкий — всего 5 баллов. Глава Приморского края Олег Кожемяко оказался в «красной зоне» в результате «острого внутриэлитного конфликта».

Главе Хакасии Валентину Коновалову, а также Сипягину и Клычкову предсказывают возможный уход в Государственную думу. Коновалов, как и Сипягин, находился в «красной зоне» уже в мартовском докладе группы.

Руководители 23 регионов находятся в «зелёной зоне». Наибольшей устойчивостью обладают, по мнению экспертов, тульский губернатор Алексей Дюмин, ленинградский Александр Дрозденко, севастопольский Михаил Развожаев, а также главы Татарии и Камчатки — Рустам Минниханов и Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте эксперты «Минченко консалтинг» спрогнозировали отставку руководителя Тувы Шолбан Кара-оола, губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Читайте также: Эксперты оценили устойчивость глав регионов России перед осенними выборами