Краснодар, 26 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур получили аграрии Краснодарского края — по данным на 26 июля в регионе завершили уборку. Об этом сообщил в соцсетях глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Урожай

Всего хозяйствами Кубани получен урожай в 12 млн 380 тысяч тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур, что на 1,28 млн тонн больше, чем в 2019 году, когда также был собран рекордный урожай. В частности, озимой пшеницы в регионе собрали 10 млн 542 тысячи тонн. Площадь уборочных работ составила около 1,9 млн гектаров.

Глава региона отметил, что жатва проходила в непростых погодных условиях и поблагодарил тружеников.

Отметим, что, по данным Краснодарского Минсельхоза, урожай 2021 года состоит преимущественно из продовольственной пшеницы.

Добавим, что в 2019 году на Кубани был получен урожай в 11,1 миллиона тонн зерна, в 2018 году регион собрал 10,4 миллиона тонн.