Москва, 26 июля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В начале недели на рубль воздействует, прежде всего, динамика общего настроения финансовых рынков и нефтяные котировки, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Здесь проявляется определённый негатив. В выходные наблюдался сильный рост заражений новыми штаммами коронавируса в мире. К этому добавились наводнения и тайфун в Китае.

Всё это в совокупности увеличивает риски, вызывает опасения в росте деловой активности. В результате снижаются фондовые индексы, в частности, в Китае, Гонконге — на 1−4%. Баррель Brent сегодня, 26 июля, дешевеет с $74 до $72,60.

Соответственно, курс доллара к рублю несколько поднимается, превысив 74 руб//доллар. Его сдерживает принятое ЦБ РФ решение о повышении ключевой ставки сразу с 5,5% до 6,5%. Однако, оно во многом пока уже отыграно рынком на предыдущей неделе.

В течение дня в экономическом календаре не намечается значимых событий. Диапазон колебаний курса, вероятно, не окажется слишком большим. Его актуальные технические границы на сегодня — 73,50−74,60 руб./доллар», — считает эксперт.

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