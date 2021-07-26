Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Следователи Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту убийства в Петербурге жены и сына адмирала в отставке, 86-летнего Леонида Лобанова. Об этом 26 июля сообщили в ГСУ СКР по региону.

Maarten Van Damme Нападение с ножом

Тела 85-летней супруги и 56-летнего сына Лобанова были обнаружены со следами насильственной смерти вечером 24 июля в трехкомнатной квартире одного из домов по улице Бутлерова. Криминалисты зафиксировали множественные колото-резаные ранения в области расположения жизненно-важных органов, головы, шеи и туловища.

Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление лица, причастного к совершению указанного преступления», — уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Напомним, по данным СМИ, главным подозреваемым в двойном убийстве является сам глава семейства. Однако задержать и допросить его уже не суждено: тело адмирала Лобанова было обнаружено 16 июля на станции вблизи его дома. Сразу установить личность погибшего от железнодорожной травмы пожилого мужчины тогда не удалось из-за отсутствия документов и заявлений от родственников.