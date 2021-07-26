26 июля 2021 | Время чтения 5 мин

Заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин: «Сегодня у нас нет систем, которые могли бы соответствующим образом создать соответствующие риски для них [России и Китая], и у нас нет средств защиты от их [гиперзвуковых] систем»

Владимир Васильев, , 11:26 — REGNUM Оценку состоянию дел в сфере создания американского гиперзвукового оружия и защиты от него заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин дал ещё 18 апреля 2018 года, выступая перед сенатским комитетом по вооружённым силам Конгресса США на слушаниях по теме «Ускорение новых технологий для противодействия возникающим угрозам».

Гиперзвуковая ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Майкл Гриффин не стеснялся в выражениях и сказал прямо: «Сегодня у нас нет систем, которые могли бы соответствующим образом создать соответствующие риски для них [России и Китая], и у нас нет средств защиты от их [гиперзвуковых] систем». То есть у Соединённых Штатов нет гиперзвукового оружия и защиты от него.

Прошло более трёх лет, Гриффин покинул свой пост, но, как говорится, воз и ныне там. 9 июля 2021 года Исследовательская служба Конгресса США (Congressional Research Service) обновила свой регулярный отчёт под названием «Гиперзвуковое оружие: общие сведения и проблемы — для Конгресса».

В докладе констатируется, что США в последние годы увеличили финансирование программ создания гиперзвукового оружия, отчасти для того, чтобы идти в ногу с растущими возможностями России и Китая в этой области. В то же время отмечается, что Москва и Пекин в основном сосредоточены на гиперзвуковых системах, способных нести ядерное оружие, а большинство гиперзвуковых вооружений США разрабатываются для тактического применения. Эти обычные вооружения требуют большей точности, и их сложнее разрабатывать, чем их ядерные аналоги.

Майкл Гриффин Nasa

Что касается гиперзвуковой гонки США, России и Китая, то в докладе делается неутешительный вывод: разрыв Вашингтона с Москвой и Пекином в области создания гиперзвукового оружия не показывает никаких признаков существенного сокращения в ближайшие годы.

По состоянию на данный момент Соединённые Штаты не поставили на вооружение ни одной гиперзвуковой системы оружия. Все американские проекты находятся в разной стадии разработки и испытаний.

Самым продвинутым проектом является разработка ВВС США — AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). ARRW в какой-то степени является аналогом российского гиперзвукового ракетного комплекса воздушного базирования «Кинжал». На 2022 финансовый год запланировано закупить 12 ракет ARRW. А 2022 финансовый год в США начинается 1 октября 2021 года и заканчивается 30 сентября 2022 года.

В то же время российский «Кинжал» встал на опытно-боевое дежурство ещё 1 декабря 2017 года. Если говорить о российской гиперзвуковой системе стратегического назначения, то первые две пусковые установки шахтного ракетного комплекса межконтинентальной дальности 15П771 «Авангард» заступили на боевое дежурство 27 декабря 2019 года. Кстати, США даже не ведут разработку гиперзвукового оружия межконтинентальной дальности.

Однако наибольшее беспокойство у американского истеблишмента вызывает перспективная российская гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования ЗМ22 «Циркон». Её высокие лётно-технические характеристики в виде скорости полёта в 8−9 Махов и дальности полёта в 1000 км внушают ужас ВМС США. Постановка данной ракеты на вооружение запланирована на 2022 год.

Одно попадание такой ракетой может вывести из строя любой крупный надводный корабль, даже авианосец. С поступлением в ВМФ РФ достаточного количества ракет «Циркон» с господством США и их союзников на море будет покончено окончательно.

Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море

Разработкой гиперзвуковой ракеты «Циркон» занимается корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). По словам директора КТРВ Бориса Обносова, новая ракета является прорывным образцом вооружения: «Это очень сложное оружие. Я лично присутствовал на нескольких испытаниях. Потрясающий эффект».

Лётно-конструкторские испытания «Циркона» идут по плану. 19 июля 2021 года состоялся четвёртый пуск с надводного носителя — фрегата проекта 22 350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Ракета на дальности более 350 км с высокой точностью поразила наземную цель. В 2020 году экипаж корабля выполнил три пуска «Циркона»: два по морским целям и один — по наземной.

В ближайшее время ожидается испытание ракеты на максимальную дальность — на 1000 км. Кстати, ряд иностранных СМИ указывают максимальную дальность полёта «Циркона» в 1800 км.

Первым штатным носителем новейшего гиперзвукового ракетного комплекса станет фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко». Данный корабль имеет на борту 16 вертикальных пусковых установок УКСК 3С14 (Универсальный корабельный стрельбовый комплекс), которые предназначены для запуска крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

Проводится подготовка к испытаниям «Циркона» и с подводного носителя. По открытым данным, они могут состояться ориентировочно во второй половине августа 2021 года. Пуск будет производить многоцелевая атомная подводная лодка четвёртого поколения «Северодвинск» проекта 885 «Ясень».

Следует заметить, что к 2027 году количество субмарин проекта 885 и 885М в строю ВМФ РФ должно достичь десяти. Кроме того, будет проведена модернизация всех имеющихся в составе флота многоцелевых АПЛ проектов 949А, 971 и 945А. Они будут вооружены новейшим высокоточным оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

К-186 «Омск» проекта 949А Alex omen

Таким образом, на сегодняшний день Россия является признанным мировым лидером в сфере создания гиперзвукового оружия. Соединённые Штаты могут получить на вооружение первую гиперзвуковую систему не ранее 2022 года. Речь идёт о ракетном комплексе воздушного базирования AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

Однако такая ситуация для России не повод для расслабления. Как сказал директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, в разработке гиперзвукового оружия останавливаться нельзя: «Наши конкуренты могут догнать нас по гиперзвуку, если мы остановимся».