Ижевск, 26 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В 2020 году Удмуртия заняла второе место в России по количеству жителей, страдающих ожирением. На 100 тыс. жителей республики показатель составляет 2,475 тыс.

Дарья Драй ИА REGNUM Фуд-корт во время Масленицы

Лидером в России по данному показателю является Алтайский край, где на 100 тыс. населения ожирение выявлено у 4,53 тыс. человек. Третье место занимает Смоленская область с показателем 2,457 на 100 тыс. жителей региона.

Минимальные уровни распространения ожирения среди регионов РФ зафиксированы в Чечне — 335,4 на 100 тыс. населения, в Еврейской автономной области — 419,4 на 100 тыс. жителей, а также в Приморском крае — 419,5 на 100 тыс. человек, свидетельствуют данные статистического сборника Минздрава РФ, сообщает РИА Новости.

Всего в России по итогам 2020 года зарегистрировано 1,9 млн человек, страдающих ожирением, это почти на 300 тыс. граждан меньше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по числу пациентов с расстройствами психики на 100 тыс. населения в России лидирует Чукотский автономный округ с показателем 10,012 тыс. Наименьшее число жителей с психическими расстройствами зафиксировано в Чечне — 1,555 тыс. на 100 тыс. граждан.