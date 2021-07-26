Чита, 26 июля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Министерство финансов Забайкальского края выделит из резервного фонда правительства региона порядка 11 миллионов рублей для оказания помощи владельцам личных подсобных хозяйств, пострадавших в результате паводков. Об этом рассказала глава минфина Вера Антропова.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Картофель. Овощи

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«Министерство финансов подготовило соответствующую документацию для выделения средств из резервного фонда правительства края. После проведенных обследований потребность на одного владельца личного подсобного хозяйства определена следующая: 25 килограммов капусты белокочанной, 20 килограммов моркови, 10 килограммов перца, 15 килограммов репчатого лука и 40 — картофеля», — сказала глава минфина.

В финансовом ведомстве отметили, что от паводка пострадали более тысячи владельцев личных подсобных хозяйств.

Как сообщало ИА REGNUM, после третьей волны паводков в Забайкалье ущерб на объектах социальной сферы составляет более 272 миллионов рублей.

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