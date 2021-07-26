Воронеж, 26 июля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Жара выше +30 градусов возвращается в Воронежскую область с 27 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Воронежский гидрометеоцентр.

Жара

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Ещё 26 июля, по прогнозу, температура воздуха будет относительно комфортной — до +29 градусов днём и до +17 в ночное время. Однако уже с 27 июля днём воздух прогреется до +30, ночью температура не будет опускаться ниже +20…21 градуса. И такая погода продержится до 30 июля.

Самым жарким днём недели, по данным Росгидрометцентра, в Воронежской области обещает стать суббота, 31 июля — температура поднимется до +32 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, фактически весь июль на территории Воронежской области держалась аномальная жара — температура в отдельных районах достигала днём +37 градусов. Небольшое похолодание в регион пришло лишь на несколько дней.