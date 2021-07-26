Вашингтон, 26 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Компания Gullwing Motor Cars продала очень редкий экземпляр Mercedes-Benz 300 SL. Об этом сообщается на сайте организации.

Gullwingmotorcars Mercedes-Benz 300 SL

Модель на протяжении шестидесяти лет (1958−2018 гг.) находилась во владении голливудского застройщика Л. Милтона Вульфа.

Покупателю пришлось отдать за автомобиль 1 395 000 долларов (около 103 млн рублей).

Модель Mercedes-Benz 300 SL была модернизирована Вульфом. Кузов машины окрашен в красный цвет. Также машина оснащена кастомными боковыми зеркалами.

Несмотря на стоимость авто имеет «потрепанный» внешний вид — в некоторых частях его кузова облупилась краска до металла. В этих местах можно увидеть оригинальный белый цвет машины.

Ранее на аукционе Collecting Cars в Британии был продан редкий суперкар Porsche Carrera GT, принадлежащий чемпиону «Формулы 1» Дженсону Баттону. На этом автомобиле он участвовал в гонках в 2009 году.

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