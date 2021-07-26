26 июля 2021 | Время чтения 10 мин

Нет никакой возможности соблюдать Договор, если твоими визави выступают наперсточники, которые рассматривают Россию не как партнера по обеспечению международной безопасности, а в качестве обворовываемого наивного простака.

Елена Панина, , 11:26 — REGNUM Россию опять обвинили в выходе из Договора по открытому небу на Конференции государств — участников ДОН, состоявшейся 20 июля 2021 года в Вене. Никакие из предложенных нашей страной варианты учета интересов России западными партнерами услышаны не были.

Предполетная инспекция российского самолета наблюдения Ту-154М Лк-1 Mil.ru

Как заявил по итогам конференции замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, «действия были бы иными», если бы реально была заинтересованность сохранения России в Договоре.

Обратимся к событиям, предшествовавшим решению России о выходе из ДОН. Первыми заявили и официально вышли из Договора Соединённые Штаты Америки. Это произошло 22 ноября 2020 года. Россия выразила сожаление в связи с этим решением. Этот шаг, который не стал неожиданностью на фоне общей политики правительства США, в очередной раз нанёс значительный ущерб контролю над вооружениями и стал серьёзным ударом по европейской безопасности.

Объявление США о своем выходе из Договора с самого начала сопровождалось надуманными обвинениями в адрес Российской Федерации, якобы «грубо нарушающей» Договор и «искажающей» его суть.

Россия неоднократно заявляла свою позицию в ответ на эти обвинения.

Во-первых, указывала, что максимальная дальность полета в 500 километров над Калининградской областью была установлена и проводилась в жизнь строго в соответствии с положениями ДОН и решениями OSCC (Консультативной комиссии по открытому небу), международного органа, занимающегося реализацией Договора. Такая схема обеспечивает ту же эффективность наблюдения, как и в случае полётов над остальной частью Российской Федерации и территориями соседних государств (Польши, Литвы, Латвии и Эстонии).

Американский самолёт OС-135B, использовавшийся при контроле Открытого неба Tim Felce (Airwolfhound)

Для сведения. Учитывая существующие дальности наблюдательных полётов, Соединённые Штаты могут наблюдать и фотографировать 77 процентов Калининградской области, а ряд других государств — участников ДОН могут получать изображения 96 процентов территории за один наблюдательный полёт над этой территорией. Российский же самолёт может получить изображения лишь трех процентов территории Аляски. Таким образом, эффективность наблюдений в Калининградской области в 30 раз выше, чем на Аляске. И тем не менее Россия для сохранения ДОН шла на это.

Во-вторых. Ограничения на полеты вдоль границы России с Абхазией и Южной Осетией, признанными Россией независимыми государствами, были введены опять же в соответствии с положением Договора, запрещающим полёты в пределах 10 километров от границы с государством, не являющимся его участником.

В-третьих. Ограничение в отношении одного из сегментов согласованного плана миссии в сентябре 2019 года было связано с трудностями во время военных учений «Центр-2019» в обеспечении безопасности полетов в рамках ДОН в условиях быстро меняющейся ситуации в период активной фазы учений. В соответствии с Договором стороне-наблюдателю было предложено альтернативное время для выполнения полёта над сегментом. Однако это предложение было отклонено.

В-четвертых. В вопросе об аэродроме дозаправки в Крыму Российская Федерация исходила из необходимости обеспечить возможность наблюдения любой точки на своей территории в соответствии с Договором. Другие участники могут решать, воспользоваться этим объектом или нет.

Таким образом, Россия не совершала нарушений ДОН, что было признано в докладах Госдепартамента США «О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения», в том числе за 2017 год.

Тем не менее, учитывая озабоченность партнёров по Договору, Россия подготовила предложения, направленные на сохранение отношений с западными партнерами в рамках ДОН. В частности, Москва предложила ряд вариантов решения проблемы наблюдательных полётов над Грузией и над 10-километровыми зонами вдоль российской границы на Кавказе.

Сопровождение НП США над территорией России на борту самолета наблюдения ОС-135Б Mil.ru

Но США и их союзники, лицемерно заботясь о сохранении ДОН, на деле проявили полное безразличие к его судьбе и отвергли эти предложения. При этом, как обычно, обвинив во всех грехах Россию.

Несмотря ни на что, в прошлом году Россия дала разрешение на проведение наблюдательного полёта над Калининградской областью на расстоянии, превышающем 500-километровое ограничение, а также создала все необходимые условия для успешного полёта над районом, где проводились военные учения «КАВКАЗ-2020».

Эти сигналы также были проигнорированы.

В свою очередь, Россия неоднократно высказывала серьёзные претензии в части выполнения Соединёнными Штатами своих обязательств по ДОН.

Вот лишь некоторые из них.

1) Введение фактического запрета на наблюдательные полёты над территорией США посредством отказа в предоставлении транзитных аэродромов, необходимых для российских самолетов АН-30Б.

2) Ограничение права России на наблюдение за Алеутскими островами.

3) Фактическое ограничение максимальной дальности полёта путем запрета ночных технических остановок на аэродромах дозаправки, что привело к превышению предельной нагрузки на экипаж.

4) Фактическое сокращение дальности полётов над Аляской путём неправомерного включения в неё транзитного перелёта над открытым морем.

5) Занижение дальности наблюдательных полётов над Гавайскими островами.

6) Введение не установленных Договором по открытому небу и противоречащих рекомендациям ИКАО ограничений высоты для самолётов наблюдения.

7) Необоснованные задержки в выдаче виз назначенному персоналу.

8) Несоблюдение установленных сроков погашения задолженностей по наблюдательным полётам.

9) Отправка старых самолетов в неудовлетворительном техническом состоянии для выполнения миссий в рамках Открытого неба, что ставило под угрозу жизнь и здоровье назначенного персонала.

Все это напоминает игру краплеными картами. Различными уловками, вплоть до мелкого трюкачества типа несвоевременной выдачи виз, США старались сократить до минимума возможности России по Договору открытого неба. Не гнушаясь даже подстрекательством Грузии к нарушению ДОН.

Ту-214ОН — Российский самолёт, использующийся для выполнения полётов в рамках Договора по открытому небу (сс) Doomych

Положения Договора систематически не соблюдались не только США, но и их союзниками и «партнёрами» по НАТО.

В частности:

— Франция до сих пор (с 2002 года) не предоставила информацию о процедурах выполнения наблюдательных полётов над удалёнными территориями, что препятствует их проведению;

— Великобритания установила не предусмотренные Договором ограничения высоты полёта, чтобы воспрепятствовать использованию утверждённых конфигураций российских самолётов наблюдения. Кроме того, она до сих пор (с 2002 года) не предоставила информацию о процедурах выполнения наблюдательных полётов над удалёнными территориями, что сорвало их проведение;

—- Канада фактически исключила возможность проведения наблюдательных полётов над своей территорией и над территорией Соединённых Штатов, отказавшись предоставить достаточное число точек промежуточных посадок для российских самолётов Ан-30Б. Более того, она установила не предусмотренные Договором ограничения по высоте полёта, целью которых было создать препятствия использованию утверждённых конфигураций российских самолётов наблюдения. Также Канада не соблюдает установленные сроки и процедуры выдачи виз назначенному персоналу;

— Польша запретила или ввела ограничения на полёты над «запрещёнными зонами» и в «опасном» воздушном пространстве. Эти меры тоже не соответствуют положениям Договора по открытому небу и рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО);

— Норвегия ограничила использование утверждённых конфигураций российских самолётов наблюдения.

Вопиющим нарушением Договора явились действия Грузии, которая в одностороннем порядке прекратила выполнять свои обязательства в отношении России и запретила российские наблюдательные полёты.

Список претензий со стороны России можно продолжить. Но вывод ясен. Нет никакой возможности соблюдать Договор, если твоими визави выступают наперсточники, которые рассматривают Россию не как партнера по обеспечению международной безопасности, а в качестве обворовываемого наивного простака.

Тем не менее долготерпению России нужно отдать должное.

Наша страна выразила принципиальную готовность всесторонне рассмотреть все соответствующие вопросы, включая свои собственные опасения и опасения партнёров, в рамках «малой группы» на полях Консультативной комиссии по открытому небу. К сожалению, Соединённые Штаты высокомерно проигнорировали российские предложения.

При этом настаивали на незамедлительном рассмотрении собственных претензий. Естественно, такой односторонний подход был неприемлем. Да этого и не требовалось. Главное, предлог был найден. США поспешно покинули площадку обсуждения и впоследствии использовали эти надуманные обвинения в качестве предлога для принятия «контрмер», а затем — и для выхода из Договора.

С мая 2020 года Российская Федерация внимательно следила и анализировала заявления и действия в рамках ДОН других государств-участников и неоднократно предупреждала их о том, что от них зависят её дальнейшие шаги. Однако «хозяин» в лице США уже определился. Поэтому российские предложения по обеспечению жизнеспособности Договора были проигнорированы.

Миссия по ДОН в Испании Mil.ru

С учётом возникающих в связи с этим угроз интересам национальной безопасности у Российской Федерации не было иного выхода как инициировать внутренние процедуры по выходу из Договора.

Россия регулярно информировала Соединённые Штаты о проведении таких процедур. В мае 2020 года кандидат в президенты США Дж. Байден резко раскритиковал решение Трампа о выходе из ДОН, назвав его «недальновидным», и настоятельно призвал остаться участником Договора и работать с союзниками над его проблемами.

Учитывая это, Россией был предложен шанс новой администрации США сохранить режим Открытого неба, явно обозначив намерение вновь присоединиться к Договору. В этом случае открывался путь к возобновлению обсуждений взаимных опасений в связи с реализацией ДОН.

С другой стороны, было чётко оговорено, что если США не отменят своё решение и не восстановят свое участие в Договоре, то Россия определённо выйдет из него.

Однако 27 мая 2021 года Госдепартамент проинформировал МИД России о том, что Вашингтон не будет стремиться вновь присоединиться к Договору. Для обоснования этого решения были использованы те же «аргументы», которые год назад приводил Дональд Трамп.

Россия не раз спасала Договор от развала, иногда в ущерб собственным интересам. Но она никогда не пойдет на уступки в одностороннем порядке в ущерб собственной безопасности. Тем не менее, верная принципам порядочности в международных делах, Россия на конференции в Вене объявила, что будет соблюдать свои обязательства по ДОН до дня выхода из него 18 декабря 2021 года.

Такова суть событий, которая со всей очевидностью доказывает — ответственность за весьма вероятный закат Открытого неба лежит исключительно на США и их союзниках.

Кто больше всего потеряет от краха Договора по открытому небу?

Государства, располагающие собственными передовыми техническими средствами проверки (в первую очередь спутниками), отчасти смогут восполнить информацию, предоставлявшуюся ранее по Договору. Но лишь отчасти, так как перенастроить спутники и, следовательно, изменить их орбиты гораздо сложнее и дороже, чем отправить самолет наблюдения. И главное отличие от спутников в том, что самолёты дают возможность «заглянуть под облака».

Спутник Nasa.gov

Европейские государства, не имеющие спутников, столкнутся с большими проблемами. Им вряд ли следует ожидать, что Соединённые Штаты великодушно поделятся с ними снимками со своих спутников. Яркое подтверждение тому отказ США предоставить спутниковые данные, крайне необходимые для расследования крушения MH-17.

Если посмотреть на картину в целом, необходимо признать, что все сегодняшние государства — участники ДОН и в конечном итоге вся европейская безопасность окажутся в числе проигравших. Прежде всего, Договор способствует снижению напряжённости и предотвращает любое неверное истолкование военных намерений сторон, к чему постоянно призывает НАТО.

Кроме того, это важнейший инструмент контактов и сотрудничества между вооружёнными силами, что само по себе способствует укреплению доверия. В свете очевидной нехватки общеевропейских платформ для ведения диалога по вопросам военной безопасности будет очень трудно восполнить потерю этого жизненно важного канала профессиональной коммуникации. Наконец, как правило, меньшая открытость приводит к снижению доверия и, следовательно, уровня безопасности.

Выводы из истории с ДОН очевидны.

1. Попытки заставить Россию отказаться от защиты своих национальных интересов бесперспективны. Ни с позиции угроз, ни с позиции шулерства.

2. Западные партнёры должны понимать, что обеспечить их собственную безопасность без учёта интересов безопасности России и её союзников невозможно.

3. Россия по-прежнему открыта для сотрудничества и готова совместно работать над укреплением международной безопасности, опираясь на многолетний плодотворный опыт, накопленный в рамках Договора об открытом небе.

Елена Панина — директор Института РУССТРАТ