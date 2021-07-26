Москва, 26 июля, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Агентства, предоставляющие возможность суррогатного материнства, обозначают ещё неродившихся детей как «предмет сделки». Об этом РИА Новости заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Фестиваль «В кругу семьи» Анна Кузнецова

«Вы знаете, что в договорах, документах, которые заключаются сурагентствами, ребенок значится как «предмет сделки»? Это в наше время, когда так много говорят о правах человека», — сказала Кузнецова.

По её словам, данный пункт в документах «о многом говорит»: «Откат назад, шаг в Средневековье в восприятии защиты прав ребенка, защиты детства, просто колоссальный».