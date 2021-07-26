Донецк, 26 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в ДНР зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна В Донбассе

По данным представительства, украинские формирования выпустили 32 единицы боеприпасов.

Так, на горловском направлении боевики ВСУ выпустили 10 мин калибра 120 мм, 13 мин калибра 82 мм, а также применили гранатомёты РПГ и СПГ. На донецком направлении зафиксировано применение стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Широкая Балка, Весёлое», — сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что остановить обстрелы при помощи координационного механизма не удалось, поскольку украинская сторона отрицала факт ведения огня.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — рассказали в СЦКК.

Напомним, за минувшие сутки под обстрелами ВСУ оказались пять населённых пунктов на территории ЛНР.