За сутки ВСУ пять раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК
Донецк, 26 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в ДНР зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным представительства, украинские формирования выпустили 32 единицы боеприпасов.
Так, на горловском направлении боевики ВСУ выпустили 10 мин калибра 120 мм, 13 мин калибра 82 мм, а также применили гранатомёты РПГ и СПГ. На донецком направлении зафиксировано применение стрелкового оружия.
В представительстве отметили, что остановить обстрелы при помощи координационного механизма не удалось, поскольку украинская сторона отрицала факт ведения огня.
Напомним, за минувшие сутки под обстрелами ВСУ оказались пять населённых пунктов на территории ЛНР.